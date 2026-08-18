Un programa oficial en Estados Unidos convocó a voluntarios interesados en mudarse a West Virginia a cambio de recibir hasta u$s 12.000 en pagos distribuidos durante dos años. La iniciativa exige contar con un empleo remoto vigente, salvo en el caso de veteranos militares, quienes pueden acceder a asistencia para conseguir trabajo.

La convocatoria, impulsada por la Brad & Alys Smith Outdoor Economic Development Collaborative de la Universidad de West Virginia junto al gobierno estatal, mantiene inscripciones abiertas de forma permanente. El programa para veteranos, llamado Ascend Heroes, se sumó como rama especial en 2026.

¿Quiénes pueden postularse al programa de Estados Unidos?

Para acceder a los 12.000 dólares, los interesados deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, mayores de 18 años y vivir actualmente fuera de West Virginia. El requisito central es contar con un empleo remoto de tiempo completo o un negocio propio que pueda gestionarse a distancia.

Los veteranos de las Fuerzas Armadas cuentan con un camino adicional: pueden postularse aunque todavía no tengan trabajo, ya que reciben asistencia de colocación laboral del programa. En ambos casos, la solicitud se completa con documentación que verifique la situación laboral o el servicio militar.

Antes de aplicar, conviene tener en cuenta los requisitos básicos:

Ser ciudadano de EE.UU. o residente permanente legal

Tener 18 años o más

Vivir fuera de West Virginia al momento de postularse

Contar con empleo remoto o negocio propio remoto (o ser veterano elegible para asistencia laboral)

Comprometerse a residir en el estado durante 24 meses

El requisito central es contar con un empleo remoto de tiempo completo o un negocio propio que pueda gestionarse a distancia. Fuente: Pexels.

¿Cómo se cobran los 12.000 dólares y qué pasa con el empleo remoto?

El pago se realiza en cuotas mensuales iguales durante los 24 meses del programa y los beneficiarios los retiran en persona en el espacio de coworking local asignado. Quienes compran una vivienda en West Virginia durante ese período pueden pedir que el resto del dinero se adelante en un pago único.