El pasaporte americano es un documento indispensable para todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar fuera del país como estadounidenses, pues las autoridades lo solicitarán en casi todos los controles internacionales para poder habilitar el traslado.

En ese marco, el Departamento de Estado advierte en su sitio web oficial que no todos los pasaportes califican para el trámite de renovación, sino que en ciertos casos este documento debe ser actualizado desde cero como si nunca se hubiera gestionado en primer lugar.

Estados Unidos prohíbe el pasaporte a ciudadanos y extranjeros que no puedan presentar este documento

Independientemente de que un ciudadano haya tramitado su pasaporte con anterioridad, una parte esencial del trámite de renovación es presentar la identificación que se desea actualizar.

En ese sentido, ningún pasaporte perdido o robado podrá actualizarse por renovación, sino que tendrá que gestionarse desde cero a través de la presentación del formulario DS-11 en un centro autorizado o una feria especial de aceptación autorizado.

Los pasaportes perdidos no pueden ser renovados sino que deberán actualizarse desde cero. Foto: Archivo.

Cómo tramito mi pasaporte en estas situaciones

Las autoridades detallan que, en estas situaciones los pasos para actualizar el pasaporte son

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Es esencial considerar que para menores de 18 años los pasos de actualización son diferentes.