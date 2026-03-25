En Estados Unidos, los feriados federales forman parte central del calendario y combinan conmemoraciones históricas, culturales y nacionales. Estas fechas no solo impactan en el funcionamiento de organismos públicos y empresas, sino que también marcan momentos clave para el descanso, el turismo y las reuniones familiares. Estados Unidos confirmó un nuevo feriado federal que impacta en todo el país. Se trata del Memorial Day (Día de la Conmemoración de los Caídos), una fecha clave que genera un nuevo fin de semana largo y marca uno de los momentos más importantes del calendario. El feriado cae lunes, lo que genera automáticamente un fin de semana largo de tres días. Esto implica que: El Memorial Day aplica a: