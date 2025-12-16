Mantenerse al día con las obligaciones fiscales en Estados Unidos es fundamental para proteger la estabilidad financiera, evitar sanciones legales y conservar el acceso a beneficios y trámites oficiales.

El sistema tributario estadounidense es estricto y no cumplir con los plazos establecidos por el IRS puede derivar en multas, intereses, embargos de cuentas bancarias y retención de bienes.

Estados Unidos embarga cuentas bancarias y bienes a todos los que hayan esperado este tiempo

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que esperar más allá del plazo legal para presentar la declaración de impuestos habilita al IRS a iniciar embargos de cuentas bancarias, retención de salarios y gravámenes sobre bienes, tanto para ciudadanos estadounidenses como para extranjeros con ingresos en el país.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) recordó que la obligación principal no es pagar de inmediato, sino presentar la declaración dentro del plazo. Cuando el contribuyente espera demasiado tiempo o directamente no presenta, pierde protecciones, bloquea negociaciones y queda expuesto a sanciones patrimoniales.

Presentar la declaración fuera de término es uno de los incumplimientos fiscales más graves y acelera el sistema de cobro forzoso federal.

Estados Unidos embarga las cuentas bancarias y bienes de todos los que no presenten la declaración de impuestos a tiempo. Foto: Archivo.

¿Cuánto tiempo puede pasar antes de que empiecen los embargos?

Tras el vencimiento del plazo oficial, el IRS comienza a aplicar multas e intereses automáticos. Si el contribuyente no presenta la declaración ni responde a las notificaciones dentro de los meses siguientes, el caso puede escalar a medidas de cobro forzoso. No existe un número único de días para todos los casos, pero la espera prolongada sin presentar es el factor que habilita embargos.

En términos prácticos, cuanto más tiempo se espera para declarar, más rápido el IRS puede avanzar con congelamiento de cuentas, retenciones salariales y gravámenes legales.