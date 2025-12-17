El Gobierno de los Estados Unidos mantiene normas muy estrictas sobre la vigencia del pasaporte que deben mantener todos los ciudadanos. Las autoridades federales informaron que no admitirán más los documentos que se encuentren en esta condición en ningún aeropuerto.

La medida responde a una política de seguridad que busca facilitar los puntos de evaluación migratoria. Quienes no estén habilitados a ingresar o salir del país deberán tramitar su pasaporte desde el inicio.

El Gobierno prohíbe el ingreso al país con los pasaportes en este estado

Mantener la vigencia del pasaporte estadounidense es un trámite fundamental que deben cumplir todos los ciudadanos para poder abordar un avión. Sin embargo, al ser una credencial que puede alterarse por cuestiones climáticas o en traslados, puede perder su validez con el paso del tiempo.

Las autoridades federales confirmaron que no se admite ningún pasaporte que se encuentre dañado, sin importar qué tan visible sea o no el imperfecto. Los agentes migratorios deben poder leer la información personal del usuario y observar la fotografía del pasajero, de lo contrario no se habilitará el viaje.

De acuerdo con lo indicado por las autoridades, el pasaporte no puede ser renovado cuando está dañado y su deterioro no se debe al uso natural. Foto: Archivo.

Estas personas no pueden renovar su pasaporte

Las autoridades no permiten renovar el pasaporte estadounidense, en alguna de las siguientes situaciones:

Su pasaporte se emitió cuando tenía menos de 16 años.

Su pasaporte se emitió hace 15 años o más.

Su pasaporte está dañado, perdido o fue robado

Su pasaporte no tiene su nombre legal y usted no tiene un documento legal para probar el cambio de nombre.

¿Cómo reportar la pérdida de un pasaporte?