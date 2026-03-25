Al cierre de mercados de este miércoles, 25 de marzo de 2026 en Estados Unidos, el peso mexicano cotizó a USD 17.763. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.1%. En la última semana, la cotización del Peso mexicano ha experimentado una disminución del -0.55%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -9.37%. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 11.56%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 8.74%. La cotización del Peso mexicano hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor y se ha fortalecido frente a otras divisas. En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Peso. Actualmente, la estabilidad de la moneda es un factor clave para la economía y su tendencia positiva puede ser un indicativo de confianza en el mercado. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.