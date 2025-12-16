Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes de ciudadanos y extranjeros cuando el documento está vencido fuera del plazo habilitado, una situación que bloquea de forma automática el trámite ante el Departamento de Estado . En esos casos, el pasaporte deja de ser válido y no puede renovarse por correo ni de manera online.

La medida afecta a miles de personas que intentan renovar un pasaporte vencido sin saber que el sistema impone un límite estricto. Cuando ese plazo se supera, la renovación queda anulada y se exige iniciar un procedimiento completamente distinto .

¿Por qué Estados Unidos prohíbe renovar pasaportes vencidos?

Estados Unidos prohíbe renovar los pasaportes vencidos cuando la fecha de emisión supera los 15 años o cuando el documento fue emitido antes de que el titular cumpliera 16 años. En ambos casos, el pasaporte queda automáticamente excluido del régimen de renovación.

Esto significa que, aunque el pasaporte haya vencido recientemente, si fue emitido fuera de ese margen, el trámite queda suspendido. La única opción habilitada es solicitar un pasaporte nuevo, generalmente de forma presencial.

¿En qué otros casos tampoco se puede renovar el pasaporte?

Además de los pasaportes vencidos fuera de plazo, Estados Unidos tampoco permite renovar documentos que se encuentren en alguno de estos estados:

Pasaportes reportados como perdidos o robados .

Documentos dañados más allá del desgaste normal.

Pasaportes con validez limitada inferior a 10 años por causas administrativas.

Pasaportes emitidos con un nombre que no coincide y sin respaldo legal del cambio.

En cualquiera de estas situaciones, la renovación queda suspendida y la persona debe iniciar un trámite nuevo desde cero.