En su página web oficial, "Niño Prodigio", el astrólogo más reconocido del país, ha compartido el horóscopo de cada signo zodiacal para este jueves, 26 de marzo de 2026. Lee tu predicción del día y conoce cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo. Víctor Florencio ha detallado, en base a la astrología occidental, cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio). ¡Es jueves, día de Júpiter! La Luna en Cáncer se une a Júpiter, intensificando su energía protectora y cálida, lo que fomenta una mirada sensible hacia la vida y el cuidado del hogar. Es un buen momento para impulsar proyectos de vivienda o expansión familiar. ¡La prosperidad se manifestará en tu vida! Júpiter te orientará para mejorar tu habilidad de generar ingresos. Tus requerimientos estarán satisfechos y podrás darte algunos lujos adicionales. Asegúrate de que esta energía positiva crezca, siendo generoso con los demás. La Luna y Júpiter en tu signo te ofrecen bendiciones que impactan todos los aspectos de tu vida. Iniciarás un nuevo capítulo, respaldado y orientado por tu intuición. Ninguna fuerza podrá desviarte de tu rumbo y tendrás plena confianza en tus habilidades de cuidado y apoyo. Las personas que amas te ofrecerán satisfacción, seguridad y afecto. Podrías pensar en trasladarte a un hogar más grande o en expandir tu familia. Experimentarás la influencia de una voz interna que te hará más receptivo y compasivo desde lo más profundo, conectando con tu esencia humana fundamental. Las energías de la Luna y Júpiter potenciarán y expandirán tu capacidad de entendimiento. Este será un momento propicio para profundizar en los temas que te apasionan. Tendrás la oportunidad de conectar con personas de diferentes lugares que te ofrecerán orientación, sabiduría y oportunidades valiosas para tu vida. Experimentarás una energía protectora que te seguirá en cada paso que des. Tu fe y confianza crecerán en tu entorno, ofreciéndote orientación espiritual. A la vez, contribuirás a que otros descubran su camino, conectando con la sabiduría y el legado de tus antepasados. La Luna y Júpiter traen consigo períodos de cambio, expansión y renovación. Nuevas personas aparecerán en tu vida, alineándose con tus valores emocionales y tu sentido de comunidad. Tus amigos y círculos de apoyo te ofrecerán cariño y resguardo. Se vislumbra un futuro lleno de optimismo y orientación segura. Este es un momento de éxito. Te encontrarás con una persona influyente que te apoyará en la consecución de tus objetivos y en la expansión de tus oportunidades profesionales. Asumirás tus deberes con una actitud positiva, mientras una estrella benévola ilumina tu camino, dirigiéndote hacia la cima que mereces alcanzar. La Luna y Júpiter te ofrecerán la posibilidad de un viaje con un valor emocional. Tendrás la oportunidad de conocer a personas de diferentes lugares que te brindarán nuevas oportunidades y te revelarán una perspectiva de la vida más rica y profunda, ampliando tu sentido de pertenencia. Es posible que surja un interés por la educación. El amor fluirá abundantemente en tu vida gracias a la influencia de la Luna y Júpiter en Cáncer, que es tu signo opuesto. Este será un momento perfecto para establecer nuevas conexiones o emprender un viaje con tu pareja. Si estás soltero, podrías encontrarte con alguien de una cultura o lugar diferente. La Luna y Júpiter estimularán tu energía sexual. Otra persona despertará tus sentimientos y anhelos más intensos y te convertirás en un maestro en el arte del amor. Celebra, ya que también existe la posibilidad de que alguien te designe como su sucesor, lo que podría abrir nuevas puertas en tu situación económica. Debido a la influencia favorable de la Luna y Júpiter, tu día a día se transformará en una experiencia enriquecedora. Las actividades que realizas a diario te proporcionarán satisfacción y tendrás la oportunidad de enfocarte en tu salud y bienestar general. Sería recomendable que experimentes con la cocina saludable. Te mostrarás muy expresivo y tu carisma atraerá la atención de las personas a tu alrededor. Este es un periodo de abundancia personal, perfecto para expresar tus emociones a través de medios artísticos. Tendrás una confianza total en la capacidad creativa de tus sentimientos y en la potencia de tu imaginación. Aries: huitzilopochtli, el Sol Guerrero, te impulsa a liderar con valor y conciencia. Tu chispa es potente, pero recuerda dosificarla. Aprovecha la energía de la conjunción para avanzar con determinación y visión, buscando soluciones que sostengan tus proyectos a largo plazo. Tauro: con la guía de Huitzilopochtli, el Sol Guerrero, esta semana es propicia para cerrar ciclos internos y liberar lo que ya no resuena en tu camino espiritual. Integra los aprendizajes del pasado y haz un ritual, enciende una vela para fortalecer tu ser interno. Géminis: huitzilopochtli te invita a canalizar tu libertad y tu energía vibrante con estrategia y visión. Surgirán límites del entorno, pero su guía te ayuda a integrarlos, transformando desafíos en oportunidades para proyectos duraderos. Actúa con conciencia, sin perder tu chispa inspiradora. Cáncer: el Sol Guerrero te acompaña para que tomes las riendas de tus metas laborales con coraje. Huitzilopochtli te enseña a organizar prioridades y marcar tus tiempos, usando tu entrega y compromiso como fuerza para avanzar con respeto y seguridad hacia lo que deseas lograr. Piscis: con la guía de Huitzilopochtli, tu entrega constante potencia la materialización de logros económicos. Su impronta te recuerda planificar con visión, fortaleciendo tu autonomía y capital. Esta semana, cada esfuerzo que hagas te acerca a estabilidad y a un futuro financiero sólido. Acuario: huitzilopochtli, el Sol Guerrero, te invita a dar forma a tus ideas con estrategia y conciencia. Expresarte requiere paciencia y timing, no represión. Capacítate, infórmate y educa tu mente, porque tu mensaje, transmitido con aplomo, puede abrir nuevas puertas. Leo: huitzilopochtli, el Sol Guerrero, te impulsa a avanzar en viajes, trámites y gestiones importantes con coraje y visión. Aunque aún falte camino para concretar tus metas, cada paso que des con paciencia y conciencia será clave. La experiencia y la constancia abrirán puertas significativas. Virgo: con la guía de Huitzilopochtli, esta semana podrás generar ingresos y consolidar recursos a través de gestiones o herencias. Su impronta te recuerda que el poder interior crece trabajando la intuición y la fortaleza. Renacerás de las cenizas de forma consciente. Libra: huitzilopochtli te acompaña para que tus alianzas sean conscientes y productivas. Podrías percibir que una pareja, socio o aliado impone su plan, pero su guía te ayuda a participar con responsabilidad. La colaboración se vuelve motivadora cuando se construye desde el respeto mutuo. Escorpio: el Sol Guerrero te inspira a tomar acción en tu vida cotidiana con determinación y visión. Canaliza tensiones en proyectos prácticos, adquiere habilidades o inicia un oficio. Huitzilopochtli te recuerda que cada pequeño avance fortalece tus herramientas y te acerca a sanar. Sagitario: huitzilopochtli te impulsa a brillar con coraje y autenticidad en espacios creativos y lúdicos. Su guía te recuerda mantener el foco en lo que amas y comprometerte con ello. Incluso ante exigencias, tu energía genuina y decidida atraerá reconocimiento duradero. Capricornio: con la impronta de Huitzilopochtli, esta semana es clave proyectar a futuro junto a tu familia. Su guía te inspira a enraizarte en tu hogar y sentar bases sólidas. Construir con calma y visión fortalece tanto tu patrimonio como la unidad del clan.