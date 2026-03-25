La cotización del peso colombiano cerró a USD 3697.89 este miércoles, 25 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.31%. En la última semana, la cotización del Peso colombiano ha experimentado un cambio del 0.19%, mientras que en el último año su variación ha sido del -8.33%. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, con un 22.24%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 14.56%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. La cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que la moneda ha ganado valor frente a otras divisas, lo que es un signo alentador para la economía local. En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, habríamos observado una tendencia a la baja, lo que podría haber generado preocupaciones sobre la estabilidad económica. Actualmente, la tendencia positiva sugiere un fortalecimiento del Peso colombiano en el mercado. Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.