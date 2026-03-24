Mientras el acceso a la vivienda se vuelve cada vez más complejo en distintas ciudades de Estados Unidos, hay un estado que mantiene una regla particular que lo diferencia del resto y alimenta el debate. En Arizona, los precios de los alquileres no tienen ningún tipo de tope legal, lo que permite a los propietarios fijar y actualizar los valores con total libertad. Este escenario no es producto de una coyuntura reciente, sino de un marco normativo que prioriza el funcionamiento del mercado por encima de la intervención pública. La legislación vigente, incluida dentro del Arizona Residential Landlord and Tenant Act, impide que las autoridades locales regulen los precios de las viviendas en alquiler, dejando la negociación exclusivamente en manos de dueños e inquilinos. El eje legal de este sistema se encuentra en el estatuto A.R.S. § 33-1329. Allí se determina que el control de alquileres es una competencia reservada al estado, lo que bloquea cualquier intento de ciudades o municipios de imponer límites o congelamientos. Esto tiene impacto directo en centros urbanos clave como Phoenix, Tucson y Mesa, donde los gobiernos locales no pueden implementar políticas para contener el aumento de los alquileres, incluso en contextos de fuerte presión inmobiliaria. En la práctica, la ley habilita a los propietarios a modificar el precio de las rentas sin un límite establecido. Es decir, no existe un porcentaje máximo de incremento definido por la normativa estatal. Los aumentos suelen aplicarse cuando finaliza un contrato o al momento de su renovación, siempre que se respeten los plazos de aviso correspondientes. Bajo este esquema, los valores responden principalmente a la oferta, la demanda y las condiciones del mercado. El sistema vigente en Arizona lleva décadas en funcionamiento y es considerado uno de los más flexibles para los propietarios dentro de Estados Unidos. Sus principales características son: Solo existe una excepción: las viviendas que cuentan con financiamiento o subsidios estatales pueden estar sujetas a reglas especiales que sí contemplen ciertos límites.