Las autoridades de tránsito en Estados Unidos reforzaron los controles vehiculares y recordaron que es obligatorio mantener la documentación actualizada y en condiciones para poder circular legalmente. No cumplir con este requisito puede derivar en sanciones que incluyen la suspensión de la licencia de conducir e incluso la imposibilidad de utilizar el vehículo. Para circular sin inconvenientes, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige que todos los conductores deben tener al día: No cumplir con estas obligaciones puede generar distintas consecuencias: Para evitar problemas con las licencias de conducir, se recomienda: