La cotización del peso dominicano cerró a USD 60.1 este miércoles, 25 de marzo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 1.01%. En la última semana, la cotización del Peso dominicano ha experimentado un cambio del 0.67%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 2.14%. La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana ha sido del 21.77%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 11.25%. La cotización del Peso dominicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Este comportamiento indica que la confianza en la economía dominicana podría estar mejorando, lo que podría atraer más inversiones y fomentar un ambiente económico más favorable. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para determinar si se mantendrá a largo plazo. Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.