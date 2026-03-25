El valor del quetzal guatemalteco finalizó la jornada en USD 7.649 este miércoles, 25 de marzo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.32% en comparación con la cotización del día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco ha experimentado un aumento del 2.01%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -0.44% en su cotización. La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 25.58%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 18.76%. La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento notable en su valor en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda. Este comportamiento puede ser indicativo de una mayor confianza en la economía guatemalteca, lo que podría atraer inversiones y mejorar la estabilidad financiera del país. Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más conveniente. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.