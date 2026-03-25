La llegada de un nuevo sistema meteorológico enciende las alertas en Estados Unidos para los próximos días: se espera una ronda de lluvias intensas, tormentas severas, granizo y ráfagas de viento intensas que impactará principalmente en el Medio Oeste del país entre el jueves y el viernes. De acuerdo con los expertos, el fenómeno iniciará con tormentas severas para luego convertirse en un evento protagonizado por las precipitaciones intensas y capaz de provocar inundaciones localizadas. Según lo indican especialistas del National Weather Service (NWS) y de AccuWeather, el jueves de esta semana será el día más crítico en cuanto a tormentas. Se espera que durante esa fecha avance un frente frío desde el centro de país, brindando las condiciones propicias para clima severo en regiones como Para la tarde y noche del jueves se pronostican Con el traslado del frente hacia el sureste y el sur entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, el panorama climático tendrá un leve giro. Las tormentas darán paso a la llegada de lluvias persistentes e intensas, con acumulaciones de entre 25 y 50 mm en pocas horas. Expertos advierten por inundaciones, problemas en zonas con drenaje deficiente y crecida rápida de arroyos y cursos de agua. Las zonas en alerta son Los meteorólogos indican que, previo a la llegada del frente, una masa de aire cálido avanzará entre el miércoles y el jueves, causando un gran aumento térmico. Como las temperaturas se elevarán entre 8° y 17° con respecto a los días previos, se generará el contraste ideal para el desarrollo de tormentas intensas. Una vez haya pasado el sistema, el ingreso de aire frío hará que las temperaturas bajen pronunciadamente, dando lugar al típico choque térmico característico de la primavera.