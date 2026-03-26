Estados Unidos cuenta con diversas loterías y juegos de azar que ofrecen premios de millones de dólares. Entre todos los disponibles se destaca Powerball, que se sortea en 45 estados y es uno de los más conocidos del país. Este miércoles, 25 de marzo de 2026, el premio mayor alcanza los 148 millones de dólares, con la alternativa de cobrarlo en efectivo con una reducción de dicha cifra u escoger por la anualidad de 30 pagos. Las cifras ganadoras que se sortearon este miércoles son el 7 21 55 56 64 26, esta última cifra por el número Power. Por otro lado, los apostadores tendrán la posibilidad de aumentar sus probabilidades con el 4x Power Play. Para quienes optaron por incrementar su apuesta, los resultados del Double Play son el 35 38 41 43 62 8. Cada boleto de Powerball cuesta 2 dólares y con 1 dólar adicional se puede participar por el Power Play para tener la alternativade multiplicar todas las ganancias, excepto el premio mayor. Además, los apostadores también pueden agregar el Double Play por 1 dólar extra para sumar una segunda apuesta. Las personas que deseen participar de la próxima jugada podrán hacerlo el próximo sábado, 28 de marzo de 2026. Se estima que el siguiente sorteo del Jackpot del Powerball alcanzará un premio de 10 millones de dólares. Las personas que deseen participar de esta jugada deberán escoger seis cifras, de los cuales cinco pertenecen a las bolas blancas (que van del 1 al 69) y uno al Powerball rojo (que parte del 1 hasta el 26). Además, para aquellos interesados en participar en futuros sorteos, es necesario saber que el Powerball se juega tres veces por semana, los lunes, miércoles y sábados, alrededor de las 22.59 horas. Un dato a tener en cuenta es que los participantes que acierten los números y ganen el primer premio deberán optar por alguna de las opciones de cobro, en 30 pagos o en efectivo. Ambas alternativas están sujetas a cargas impositivas que varían según el estado y la situación financiera de la persona. El cobro de impuestos federales puede alcanzar hasta el 37% y la tasa estatal puede partir de un 2,9% (en Dakota) y alcanzar hasta el 8,82% (en Nueva York). Jugar a juegos de azar y realizar apuestas puede ser una forma entretenida de pasar el tiempo, pero es crucial hacerlo con moderación. La emoción de ganar puede ser adictiva y es fácil perder la noción del tiempo y del dinero invertido. Mantener un enfoque equilibrado ayuda a disfrutar de la experiencia sin poner en riesgo la estabilidad financiera y emocional. Para aquellos que sienten que el juego se ha convertido en un problema, es importante buscar ayuda. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece recursos y apoyo a quienes lo necesiten. No dudes en contactar al 1-800-GAMBLER para obtener asistencia y orientación en el manejo de los hábitos de juego.