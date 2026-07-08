Quienes obtienen el Formulario I-551, la Tarjeta de Residente Permanente conocida como Green Card, pueden ingresar a Estados Unidos sin necesidad de una visa vigente en el pasaporte. Así lo establece el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que reconoce esta tarjeta como comprobante suficiente de estatus legal en cada entrada al país.

La Green Card certifica que su titular puede vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos. A diferencia de una visa, no tiene fecha de expiración ligada a un viaje puntual: habilita al residente a entrar y salir del país las veces que lo necesite mientras mantenga vigente su estatus .

¿Qué es el Formulario I-551 y por qué reemplaza a la visa?

El Formulario I-551 es el nombre oficial de la Green Card. Se entrega una vez que USCIS aprueba la residencia permanente, ya sea que el trámite se haya iniciado dentro de Estados Unidos o desde el exterior mediante un consulado.

Con esa tarjeta en mano, el residente presenta el documento en el puerto de entrada como prueba de su estatus. No necesita una visa adicional porque el Formulario I-551 ya certifica que la persona está autorizada a residir en el país de forma indefinida.

¿Quiénes pueden solicitar el Formulario I-551?

Según USCIS, el acceso a la Green Card depende de la categoría migratoria del solicitante:

Familiares directos de ciudadanos o residentes permanentes estadounidenses

Trabajadores con una oferta de empleo calificada o habilidades extraordinarias (categorías EB)

Asilados o refugiados que cumplan un año de presencia física en el país

Personas elegibles bajo disposiciones especiales, como la de registro continuo desde antes de 1972

Con esa tarjeta en mano, el residente presenta el documento en el puerto de entrada como prueba de su estatus. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Cómo se tramita el Formulario I-551 y qué pasa si vence?

El proceso comienza con el Formulario I-485 si el solicitante ya está en Estados Unidos o con un trámite consular si se encuentra en el exterior. Cada categoría familiar o laboral tiene requisitos específicos de elegibilidad que USCIS detalla según el vínculo o la ocupación.