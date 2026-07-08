La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán dos pagos durante julio de 2026. La medida responde a un ajuste automático del calendario y no implica un aumento en el monto de las prestaciones.

El organismo aplica esta regla cada vez que el primer día de un mes cae sábado, domingo o feriado federal. En esos casos, el pago se adelanta al último día hábil del mes anterior para garantizar que los beneficiarios cuenten con los fondos a tiempo.

¿Quiénes reciben dos pagos de la SSA en julio?

El beneficio aplica exclusivamente a quienes cobran SSI, un programa distinto de la jubilación estándar de Social Security. Estos beneficiarios ya recibieron su pago de julio el día 1° y cobrarán un segundo depósito el viernes 31 de julio, correspondiente a agosto.

Este adelanto ocurre porque el 1° de agosto de 2026 cae sábado , un día no hábil para las transferencias bancarias. Por eso, la SSA traslada la fecha de pago al último día hábil disponible, que en este caso es el 31 de julio.

Requisitos para recibir el doble pago en julio

Ser beneficiario activo del programa SSI (no aplica a Social Security tradicional).

Tener el pago habilitado por depósito directo o tarjeta Direct Express.

Estar al día con la información bancaria registrada ante la SSA.

El beneficio aplica exclusivamente a quienes cobran SSI, un programa distinto de la jubilación estándar de Social Security. rafastockbr

¿Cómo afecta este calendario a los beneficiarios?

El doble pago de julio no representa un ingreso adicional, sino un adelanto del monto correspondiente a agosto. Los beneficiarios deben administrar ese dinero sabiendo que no recibirán un nuevo pago hasta septiembre.