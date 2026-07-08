Estados Unidos le niega el ingreso a todos los extranjeros aunque tengan la Green Card si cometieron algún delito

Las autoridades migratorias de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) tienen la última decisión sobre a quién le permiten el paso y a quiénes rechazan, siempre basándose en las reglas y leyes vigentes.

Particularmente con quienes no son nativos, los estatus migratorios están sujetos a condiciones para mantenerlas entre las que se incluyen que el solicitante no se involucre en determinadas acciones como cometer delitos.

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Estados Unidos le niega el ingreso a todos los extranjeros aunque tengan la Green Card: ¿Cuáles son las condiciones para mantener la residencia permanente?

Ser titular de una Green Card no garantiza el ingreso automático a Estados Unidos. La residencia permanente podrá mantenerse siempre y cuando la persona cumpla con las obligaciones establecidas por el gobierno federal y no incurra en conductas que puedan convertirla en admisible o deportable.

De acuerdo a lo establecido con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), un residente permanente debe cumplir con las siguientes responsabilidades:

Obedecer todas las leyes federales, estatales y locales

Presentar las declaraciones de impuestos y pagar los tributos correspondientes

No abandonar la residencia permanente viviendo de forma definitiva en otro país

Mantener actualizada la dirección ante el USCIS cuando corresponda

Llevar evidencia de su condición de residente permanente

Los hombres de entre 18 y 25 años, si corresponde, deben en el Servicio Selectivo

Adicionalmente, quienes recibieron una Green Card conditional como por matrimonio u inversiones, el permiso suele durar dos años y antes de su vencimiento se debe presentar la solicitud para eliminar las condiciones, ya que sino pueden perder la residencia permanente.

¿Qué delitos pueden causar que Estados Unidos le niegue el ingreso a los extranjeros aunque tengan Green Card?

Un residente permanente que viaje al extranjero podrá ser sometido a un examen migratorio más estricto al regresar si se lo puede contemplar en alguna de las excepciones previstas por la ley migratoria, como por ejemplo, determinados antecedentes penales.

Las categorías de delitos que pueden generar problemas a la hora de reingresar o incluso iniciar un proceso de expulsión se incluyen: