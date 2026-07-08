La forma en que un perro recibe a su dueño puede ofrecer pistas sobre su bienestar emocional.

Para millones de personas, llegar a casa y ver a su perro correr, saltar o ladrar con entusiasmo es uno de los momentos más esperados del día.

Sin embargo, los especialistas explican que la forma en que un perro recibe a su dueño puede revelar aspectos importantes de su bienestar emocional.

Cuando la excitación es desproporcionada, persistente o viene acompañada de otros comportamientos inusuales, conviene prestar atención para detectar posibles problemas de salud o estrés.

¿Cómo saber si un perro sufre ansiedad por separación?

Los expertos señalan que no todos los perros reaccionan igual cuando sus dueños regresan al hogar. Mientras algunos muestran entusiasmo durante unos segundos y luego recuperan la calma, otros presentan conductas que pueden indicar un problema emocional como la ansiedad por separación.

Entre las señales que más preocupan a los veterinarios se encuentran:

Saltos y ladridos excesivos que duran varios minutos.

Llanto o gemidos intensos al momento del reencuentro.

Dificultad para calmarse incluso después de recibir atención.

Destrucción de objetos , puertas o muebles cuando permanecen solos.

Micciones o deposiciones dentro de la casa pese a estar entrenados.

Jadeo, inquietud o movimientos repetitivos sin una causa aparente.

¿Por qué ocurre este comportamiento?

La ansiedad por separación es uno de los trastornos del comportamiento más frecuentes en los perros domésticos.

La ansiedad por separación aparece cuando el perro desarrolla una fuerte dependencia emocional hacia su tutor y experimenta un elevado nivel de estrés durante su ausencia.

Al reencontrarse con la persona, libera toda esa tensión acumulada mediante conductas exageradas que muchas veces son confundidas con una simple muestra de cariño.

Los especialistas recuerdan que cada mascota tiene una personalidad diferente y que la intensidad de estas reacciones también puede depender de su edad, experiencias previas y rutina diaria.

¿Qué recomiendan los veterinarios?

Si el comportamiento se repite con frecuencia o empeora con el paso del tiempo, lo más recomendable es consultar a un médico veterinario o a un especialista en comportamiento animal.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener horarios estables para las salidas y los regresos.

Evitar despedidas o recibimientos demasiado efusivos.

Proporcionar juguetes o actividades que mantengan al perro entretenido mientras permanece solo.

Favorecer el ejercicio físico diario para reducir el estrés.

¿Cuándo conviene preocuparse?