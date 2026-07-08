Cuando se habla de educación de excelencia, uno de los primeros países que suele aparecer es Finlandia. Sin embargo, en América Latina existe una nación que lidera los principales indicadores internacionales de aprendizaje y se posiciona como el sistema educativo más sólido de la región.

Se trata de Chile, que obtuvo los mejores resultados latinoamericanos en las últimas pruebas PISA elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Finlandia de América Latina: este es el país con mejor sistema educativo de la región

Los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) muestran que Chile continúa siendo el país latinoamericano con mejor desempeño académico entre los sistemas educativos evaluados por la OCDE.

En la edición más reciente del informe, los estudiantes chilenos obtuvieron las puntuaciones más altas de la región en las tres áreas principales:

Matemáticas

Comprensión lectora

Ciencias

Según las últimas pruebas PISA de la OCDE, Chile posee el mejor sistema educativo de América Latina. Fuente: EFE. EFE

¿Por qué comparan a Chile con Finlandia?

Finlandia es reconocida desde hace décadas por contar con uno de los sistemas educativos más exitosos del planeta. Aunque todavía existe una diferencia importante entre ambos países, Chile ha logrado convertirse en el principal referente latinoamericano gracias a:

Mejores resultados académicos que el resto de la región

Inversión sostenida en educación

Programas de evaluación permanentes

Formación docente

Amplia cobertura escolar

Por ello, diversos analistas ya lo consideran la “Finlandia de América Latina”.

¿Qué países completan el ranking?

Detrás de Chile aparecen otras naciones latinoamericanas con buenos resultados relativos, entre ellas:

Uruguay

México

Costa Rica

Colombia

Brasil

Sin embargo, ninguno logró superar el rendimiento obtenido por el sistema educativo chileno en la evaluación de la OCDE.