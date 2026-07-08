El Departamento de Estado explica a todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados a través de su sitio web oficial que los interesados en tramitar un pasaporte americano deberán completar el Formulario DS-11 en su totalidad para evitar demoras.

En caso de presentar una solicitud incompleta, el trámite podrá quedar en pausa de manera temporal hasta que se entregue toda la documentación requerida.

Esto es fundamental para todas las personas que deben realizar el trámite de forma presencial.

Formulario DS-11: quiénes deben presentarlo completo sí o sí para tramitar su pasaporte americano

El Formulario DS-11 debe ser utilizado por

Adultos de 18 años o más que solicitan un pasaporte estadounidense por primera vez

Personas cuyo pasaporte fue perdido, robado o dañado

Quienes tienen un pasaporte emitido hace más de 15 años

Personas cuyo último pasaporte fue expedido cuando tenían menos de 16 años

Para que el pasaporte americano pueda tramitarse en persona se debe completar un Formulario DS-11 completo.

Consecuencias de entregar un Formulario DS-11 incompleto

Cuando no se brinda toda la información requerida en este formulario, la solicitud puede quedar en pausa.

Hasta que la información sea entregada, el trámite permanecerá detenido, retrasando la emisión del nuevo pasaporte.

En estos casos, las autoridades comunicarán cuáles son los documentos necesarios para que la gestión pueda llevarse a cabo.

Cómo tramitar el pasaporte americano con el Formulario DS-11 paso por paso

Para llevar a cabo este trámite, los pasos son

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense en físico (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Toda la documentación debe entregarse a un centro autorizado de pasaportes.