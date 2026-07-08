Un edificio de 37 pisos en pleno proceso de conversión a más de 1.600 departamentos en Manhattan, Nueva York, permanece parcialmente evacuado luego de que dos columnas estructurales se doblaran y encendieran las alarmas por un posible colapso .

El Departamento de Edificios de la ciudad de Nueva York confirmó que la estructura fue estabilizada, aunque cuatro edificios de la zona continúan bajo orden de evacuación total mientras avanzan las tareas de refuerzo.

El alcalde Zohran Mamdani informó que no se registraron nuevos movimientos en la estructura desde el primer aviso y que los equipos de ingeniería instalaron vigas y apuntalamientos temporales en varios pisos. El edificio, ex sede de la farmacéutica Pfizer sobre la calle 42 Este, forma parte del mayor proyecto de conversión de oficinas a viviendas en la historia de la ciudad.

¿Qué pasó con el edificio de Nueva York y por qué estuvo cerca de colapsar?

El problema comenzó el martes, cuando trabajadores detectaron que dos columnas del piso 21 se habían doblado durante las obras de ampliación de la torre. El cuerpo de bomberos de la ciudad explicó que, por el tipo de estructura de acero del edificio, un eventual derrumbe habría sido localizado y no total.

Según el Departamento de Edificios, los daños incluyeron grietas y hundimientos visibles en varios pisos, además de la deformación de las columnas. El proyecto ya había recibido sanciones municipales previas por otras fallas de seguridad, entre ellas:

Caída de vidrios y piezas metálicas desde la fachada

Un trabajador accidentado tras caer de una escalera

El alcalde Zohran Mamdani informó que no se registraron nuevos movimientos en la estructura desde el primer aviso y que los equipos de ingeniería instalaron vigas y apuntalamientos temporales en varios pisos. Fuente: EPA SARAH YENESEL

¿Continúan las evacuaciones en Nueva York tras el episodio en el rascacielos?

Sí. Aunque las autoridades redujeron el perímetro de seguridad conocido como “zona congelada”, cuatro edificios de la zona permanecen bajo orden de evacuación total, según confirmó Mamdani. También sigue cerrado un restaurante ubicado en la planta baja de uno de los inmuebles afectados.

Los equipos de ingeniería continúan reforzando la estructura con nuevas vigas y apuntalamientos, mientras se evalúa si las columnas dañadas deberán reemplazarse por completo. Hasta el momento, las autoridades no informaron una fecha estimada para levantar las restricciones restantes.