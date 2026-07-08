No se necesita la visa: Estados Unidos permitirá ingresar legalmente a las personas que muestren dicho permiso.

El Gobierno de los Estados Unidos ha intensificado los controles en sus fronteras; no obstante, existe una excepción que permite a ciertos ciudadanos extranjeros viajar por motivos turísticos, de negocios o de tránsito, siempre y cuando sea por períodos limitados.

Aquellos que cumplan con los criterios establecidos en el Visa Waiver Program (VWP) tienen la posibilidad de ingresar sin necesidad de visa mediante el uso de la ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

Cabe destacar que la ESTA no sustituye el pasaporte; se requiere un pasaporte electrónico (e-Passport) válido proveniente de un país que participe en el VWP. Asimismo, no reemplaza la Real ID (la cual no es aplicable en viajes internacionales).

Este es el permiso clave para entrar legalmente a los EE.UU.

La ESTA constituye la autorización previa indispensable para ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que deseen ingresar a EE.UU. por vía aérea, marítima o terrestre (incluyendo, desde 2022, el cruce por frontera terrestre).

Esta autorización permite estadías que pueden extenderse hasta 90 días por motivos de turismo, negocios o tránsito. Es importante subrayar que la obtención de la ESTA no asegura la admisión: la decisión final corresponde al oficial de CBP en el punto de entrada.

Así funciona la autorización que ciudadanos extranjeros pueden usar para ingresar legalmente a los Estados Unidos.

Quiénes pueden solicitar la ESTA en 2026

Pueden solicitar la autorización únicamente los ciudadanos de naciones que forman parte del VWP que:

Cuenten con pasaporte electrónico vigente.

vigente. Viajen por turismo, negocios o tránsito por hasta 90 días.

por hasta 90 días. Obtengan la aprobación online antes del viaje.

antes del viaje. Si su nación no integra el VWP, no puede utilizar ESTA: debe solicitar la visa B1/B2 u otra que corresponda.

Cómo obtener la ESTA: requisitos

Desde 2022, la autorización ESTA (Electronic System for Travel Authorization) ahora es requerida para aquellos que ingresan por frontera terrestre, así como por aire y mar. Esta autorización está vinculada al pasaporte electrónico (e-Passport) del viajero y tiene, generalmente, una validez de hasta 2 años (o hasta que venza el pasaporte), permitiendo múltiples ingresos de hasta 90 días cada uno, siempre que se cumplan con las condiciones del programa.

La ESTA es un permiso electrónico que permite viajar sin visa a Estados Unidos bajo el Visa Waiver Program (VWP). Esta autorización aplica a ciudadanos de países participantes que realicen visitas breves por motivos de turismo, negocios o tránsito. Es importante recordar que este permiso es previo al viaje: se tramita en línea y, si se aprueba, habilita el embarque; sin embargo, la decisión final de admisión corresponde al CBP al momento de llegar al punto de entrada.

La solicitud se realiza completamente por internet y está vinculada al pasaporte electrónico del viajero.

Para obtenerla es necesario:

Contar con un pasaporte electrónico vigente emitido por un país del Visa Waiver Program.

Completar el formulario de solicitud en línea.

Abonar la tarifa correspondiente.

Esperar la respuesta de las autoridades estadounidenses, que en la mayoría de los casos llega en pocas horas, aunque puede demorar más tiempo.

Una vez aprobada, la ESTA habilita al viajero para abordar el medio de transporte con destino a Estados Unidos, aunque la admisión definitiva será evaluada por las autoridades migratorias al momento del ingreso.

Países que integran el Visa Waiver Program en 2026

Actualmente, el Visa Waiver Program está conformado por 42 países. Colombia no forma parte de este programa , por lo que sus ciudadanos deben solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos.

Europa

Alemania

Andorra

Austria

Bélgica

Croacia

Chequia (República Checa)

Dinamarca

Eslovaquia

Eslovenia

España

Estonia

Finlandia

Francia

Grecia

Hungría

Islandia

Irlanda

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Mónaco

Noruega

Países Bajos

Polonia

Portugal

Rumania

San Marino

Suecia

Suiza

Asia

Brunéi

Israel

Japón

Corea del Sur

Singapur

Taiwán

Oceanía

Australia

Nueva Zelanda

América

Chile

Medio Oriente

Catar (Qatar)

Información clave a la hora de tramitarla