El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno eliminará las sanciones impuestas a Turquía en 2020 y se mostró dispuesto a autorizar la venta de aviones de combate F-35 al país. El anuncio se realizó durante un encuentro con el presidente turco, Tayyip Erdogan, en el marco de una cumbre de la OTAN.

Las sanciones se habían aplicado después de que Turquía adquirió en 2019 el sistema de defensa antimisiles ruso S-400 , lo que llevó a Washington a excluir a Ankara del programa de producción de los F-35. Trump indicó que su secretario de Estado y el secretario del Tesoro ya trabajan en instrumentar la medida.

¿Qué anunció Trump sobre las sanciones y los F-35 a Turquía?

Trump afirmó ante la prensa: “Vamos a eliminar las sanciones”, horas antes de reunirse con Erdogan. También se refirió en términos elogiosos al F-35, al que calificó como el mejor avión de combate disponible actualmente.

El mandatario no precisó de qué forma se instrumentaría una eventual venta, dado que existen restricciones legales vigentes. Turquía había sido apartada del programa F-35 como país productor tras la compra del sistema S-400.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno eliminará las sanciones impuestas a Turquía en 2020 y se mostró dispuesto a autorizar la venta de aviones de combate F-35 al país. Fuente: EPA/©Anadolu Agency POOL DOGUKAN KESKINKILIC / POOL

¿Qué falta para que Turquía reciba los aviones F-35?

Una ley del Congreso de Estados Unidos prohíbe la venta de F-35 a Turquía mientras el país mantenga en su poder los sistemas S-400 rusos. Esa normativa sigue vigente y condiciona cualquier avance en la negociación.

Según fuentes citadas por Reuters, una de las alternativas que ganó terreno es transferir el sistema S-400 a un tercer país, aunque no hay acuerdo cerrado al respecto. Rusia, que exige condiciones de uso final en sus ventas de armamento, todavía no se pronunció sobre esa posibilidad.