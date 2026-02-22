Un hombre fue asesinado tras un tiroteo en Mar-a-Lago luego de ingresar sin autorización al perímetro de seguridad del exclusivo complejo ubicado en Palm Beach. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo y fue confirmado por el Servicio Secreto de Estados Unidos, organismo encargado de la protección del lugar. Según el reporte oficial, el individuo logró atravesar una zona restringida y fue interceptado por agentes federales. En medio de la confrontación, los oficiales abrieron fuego. El hombre falleció en el lugar y ningún agente resultó herido. Las autoridades informaron que el sospechoso portaba un arma y un objeto inflamable al momento de ser confrontado. Tras desobedecer las órdenes iniciales, los agentes dispararon al considerar que existía una amenaza directa. El complejo de Mar-a-Lago cuenta con estrictas medidas de seguridad debido a que es una propiedad vinculada al presidente Donald Trump. Sin embargo, al momento del hecho no se encontraba en el lugar. La investigación quedó en manos de autoridades federales y estatales para determinar las circunstancias exactas del ingreso y las motivaciones del atacante. -Noticia en desarrollo-