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Este formulario sirve para llevar un récord electrónico de las entradas y salidas cuando se viaja a Estados Unidos y suele ser requerido para varios trámites.

Los extranjeros que ingresan a Estados Unidos deben contar con un permiso I-94 o I-94W, según corresponda. Este registro, emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permite documentar las fechas de entrada y salida del país.

El documento suele ser requerido para realizar determinados trámites migratorios, solicitar una extensión del período de estadía y completar otras gestiones relacionadas con la permanencia legal en Estados Unidos.

¿Qué es el Formulario I-94 y por qué es importante?

El Formulario I-94 es el registro oficial de entradas y salidas de las personas extranjeras que viajan a Estados Unidos. Por lo general, la CBP lo emite de forma electrónica y permite llevar un control de los movimientos migratorios de cada visitante.

Además, indica hasta qué fecha una persona tiene autorización para permanecer legalmente en el país. Por eso, es importante verificar los datos y respetar el plazo de estadía establecido para evitar inconvenientes migratorios.

Quienes ingresan por tierra pueden solicitarlo en persona en el puerto de entrada o anticipadamente por internet, hasta siete días antes de viajar.

Los extranjeros que ingresan a Estados Unidos deben contar con un permiso I-94 o I-94W, según corresponda. Este registro, emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), permite documentar las fechas de entrada y salida del país. ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Quiénes no necesitan obtener el Formulario I-94?

En general, las personas que ingresan a Estados Unidos deben contar con un permiso I-94 o I-94W, este último correspondiente al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program).

Sin embargo, están exentos:

Los ciudadanos estadounidenses.

Los residentes extranjeros que regresan al país.

Los extranjeros que ingresan con visas de inmigrante.

La mayoría de los ciudadanos canadienses que visitan Estados Unidos o están en tránsito.

¿Para qué trámites suele ser requerido el Formulario I-94?

El Formulario I-94 funciona como comprobante del registro migratorio de una persona y suele ser requerido para realizar determinados trámites relacionados con su situación legal en Estados Unidos.

Además, permite:

Consultar el historial de entradas y salidas del país de los últimos 10 años.

Verificar la fecha límite autorizada para permanecer en Estados Unidos.

Consultar e imprimir el registro de admisión al país.

Obtener una versión digital del documento para llevar en el teléfono celular.

¿Cuál es el costo del Formulario I-94?

Desde el 30 de septiembre de 2025, la tarifa del Formulario I-94 aumentó de US$6 a US$30.

El importe se aplica a las solicitudes realizadas por internet, a través de la aplicación CBP One o en persona en un puerto de entrada terrestre a Estados Unidos.