En la sesión de apertura de este jueves, 30 de abril de 2026,del Quetzal guatemalteco cotiza a 7.63 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 2.23% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco retrocedió un 5.24% y en el último año acumuló una caída de 49.53%, lo que indica una tendencia bajista marcada. Afore Coppel en punto de inflexión: el reto ya no es crecer, sino pagar pensiones La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana fue del 24.77%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones, en comparación con la volatilidad anual del 19.48%. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva, registrando un cambio de 1. Esto indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda local. La tendencia ascendente refleja una mayor confianza en la economía guatemalteca y puede resultar en un aumento en las inversiones. Con un dato de 1, la tendencia del Quetzal es alentadora y podría generar expectativas optimistas en el mercado, aunque es importante monitorear futuros cambios para asegurar una estabilidad continua. Afore Coppel en punto de inflexión: el reto ya no es crecer, sino pagar pensiones Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Aquellos individuos que necesiten convertir Quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Fin de una era en Lamosa: El artífice de su expansión global deja la dirección y llega un peso pesado de Alfa