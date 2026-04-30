La cotizacióndel Peso colombiano este jueves 30 de abril en Estados Unidos es de 3,618.93 USD. Dicho precio presenta una variación del 0.24% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, la cotización del peso colombiano avanzó 1.83%, mientras que en el último año registró una variación de -10.24%, indicando una mejora reciente pese a un retroceso en el periodo anual. Afore Coppel en punto de inflexión: el reto ya no es crecer, sino pagar pensiones La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 12.44%, lo que es menor que la volatilidad anual del 14.09%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La tendencia de la cotización del Peso colombiano hoy se presenta como positiva, dado que el dato de 1 muestra un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Esta mejora refleja un interés creciente en la economía local y puede estar influenciada por factores externos favorables. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aunque la tendencia sea positiva, pequeñas fluctuaciones pueden ocurrir en el corto plazo. La sostenibilidad de esta tendencia dependerá de diversos factores macroeconómicos y de políticas gubernamentales que podrían afectar el rendimiento de la moneda. Afore Coppel en punto de inflexión: el reto ya no es crecer, sino pagar pensiones Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso colombiano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Fin de una era en Lamosa: El artífice de su expansión global deja la dirección y llega un peso pesado de Alfa