El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte a todos los contribuyentes que reciban un Aviso Final de Intención de Embargo y su Derecho a Audiencia sobre las medidas severas que pueden tomarse si esta notificación no se responde dentro de los 30 días de ser enviada.

“Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal ”, indica la agencia.

En ese marco, si IRS notifica la intención de llevar a cabo un embargo bancario, es esencial contactarse lo antes posible e intentar establecer un acuerdo bipartito que permita solucionar el pendiente de otra manera, pues de lo contrario, podrían quitarse los fondos de una cuenta bancaria, congelando a su vez toda tarjeta de débito asociada.

Oficial: IRS seguirá todos estos pasos antes de emitir un embargo

Según lo explica el ente recaudador, existen cuatro instancias que deben concretarse antes de que se aplique un embargo sobre la propiedad de un contribuyente. Estas son

El IRS determina el impuesto y le envía una factura al contribuyente

La persona no paga sus impuestos

IRS envía un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia al menos 30 días antes de imponer la penalización

IRS envía un aviso por adelantado indicando que puede comunicarse con terceros (como bancos, empleadores, clientes o contadores) para obtener información sobre su situación fiscal.

“Si no responde a los avisos de cobro de IRS, y no trabaja con el IRS para resolver su deuda tributaria, el IRS puede embargar su propiedad”, se afirma.

IRS puede aplicar un embargo bancario para saldar deudas tributarias. Fuente: archivo.

Embargo de cuentas bancarias y tarjetas: qué sucede cuando esto ocurre

“Cuando existe un embargo bancario, esto significa que los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo. Normalmente, no afecta a los fondos depositados en la cuenta después”, aseguran las autoridades.

La inutilización de estos activos durará 21 días, período fijado por el IRC que busca brindar tiempo adicional a quienes tienen deudas para que resuelvan su situación antes de que el dinero sea efectivamente incautado.

Si la deuda es mayor a la cantidad de dinero disponible en la cuenta, el embargo podría afectar otros bienes.

Cuándo podría liberarse esta sanción

La penalización podría quedar sin efecto en cualquiera de las siguientes situaciones

Se liquidó la deuda El período para cobrar el impuesto venció antes de la emisión del embargo La liberación del embargo le permitiría pagar los impuestos Se fijó un plan de pagos a plazos y se acordó liberar el embargo La penalización podría impedir al contribuyente saldar los gastos básicos para el día a día El valor de la propiedad es mayor que la cantidad adeudada

Si la sanción se libera por cualquier motivo que no sea el primero, será necesario pagar la totalidad de la deuda cuanto antes para evitar que la medida vuelva a tomarse.