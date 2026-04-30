En la apertura de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso dominicano mantiene una cotización de 59.33 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.9%. En la última semana, el peso dominicano registró un aumento de 15.19%, mientras que en el último año acumuló una variación de -72.25%, lo que sugiere una recuperación reciente en un contexto de fuerte depreciación anual. Afore Coppel en punto de inflexión: el reto ya no es crecer, sino pagar pensiones La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 7.86%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año comparado con la volatilidad anual de 11.24%. La cotización del Peso dominicano hoy muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados. Esto se refleja en que el dato de 1 es positivo, sugiriendo que el valor del peso se ha fortalecido en comparación con las divisas anteriores. Este repunte en la cotización podría ser un indicativo de una mayor estabilidad económica o de un aumento en la confianza de los inversores en el país. Es fundamental seguir de cerca esta tendencia para evaluar su sostenibilidad a largo plazo. Afore Coppel en punto de inflexión: el reto ya no es crecer, sino pagar pensiones Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Fin de una era en Lamosa: El artífice de su expansión global deja la dirección y llega un peso pesado de Alfa