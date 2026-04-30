En la apertura de mercados de este jueves, 30 de abril de 2026 en Estados Unidos, del Peso mexicano mantiene una cotización de 17.54 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.05%. En la última semana, el peso mexicano subió 0.68%, pero en el último año registró una caída de 9.72%, lo que indica una recuperación reciente dentro de una tendencia anual negativa. Afore Coppel en punto de inflexión: el reto ya no es crecer, sino pagar pensiones La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 5.76%, es menor que la volatilidad anual del 8.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso mexicano muestra una tendencia positiva, dado que en los últimos tres días ha logrado un incremento significativo en su valor frente al dólar. Este comportamiento indica un giro favorable en el mercado, que podría estar influenciado por factores económicos positivos o noticias alentadoras en el ámbito financiero. En contraste, si observáramos una tendencia negativa, esto significaría que la moneda se está depreciando, lo cual preocuparía a los inversionistas y podría afectar la economía en general. La estabilidad en la cotización, por otro lado, sugiere un periodo de calma en el mercado cambiario. En resumen, esta tendencia positiva del Peso mexicano podría ser un indicativo de recuperación económica y confianza en el futuro inmediato. Afore Coppel en punto de inflexión: el reto ya no es crecer, sino pagar pensiones Los individuos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Fin de una era en Lamosa: El artífice de su expansión global deja la dirección y llega un peso pesado de Alfa