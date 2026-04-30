En el estado de California, a partir del 1 de mayo los trabajadores de la construcción recibirán un aumento sobre su salario mínimo base, que se posicionaría en 16,90 dólares por hora a partir de esta fecha. El Departamento de Relaciones Industriales (DIR) estipula que este monto por hora equivale a un ingreso anual que se acerca a los 35,152 dólares para quienes trabajan la jornada completa. No obstante, hay ciertas ciudades en las que el salario mínimo de construcción supera el estatal. El salario mínimo estatal por hora para empleados de la construcción está fijado en 16,90 dólares, un piso salarial que se mantiene como referencia en todo el territorio californiano pero que puede variar según la especialización del trabajador o la jurisdicción en la que se desempeña. Según plataformas de busqueda de empleo como ZipRecruiter, las áreas con mayor demanda y mejores salarios se relacionan con proyectos de construcción comercial, desarrollos residenciales y obras de infraestructura pública. El mismo DIR recomienda verificar el mercado laboral y elegir el condado que mejor salario ofrezca. Según los datos de Indeed: El estado de California tiene una normativa laboral que protege a los trabajadores de no recibir el salario correspondiente, es por eso que en el caso de que se detecte que el pago está por debajo del mínimo, es posible presentar un reclamo ante la Oficina de la Comisión Laboral. Se recomienda a los trabajadores verificar la tasa salarial y estar atentos ante cualquier irregularidad, ya que el sistema admite denuncias por sueldos impagos, incluso cuando se trata de alguien sin un estado migratorio regularizado.