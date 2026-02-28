La decisión de la empresa Nike de llevar a cabo una nueva ronda de despidos en Estados Unidos, que afecta a 775 empleados, ha suscitado preocupaciones sobre el futuro de la compañía y su rendimiento en el mercado. Esta acción se inscribe dentro de un extenso proceso de reestructuración, automatización y reducción de costos, en un entorno caracterizado por una disminución en la demanda y una creciente presión competitiva. Según informó la empresa, los recortes afectan principalmente a centros de distribución en Tennessee y Mississippi, donde Nike está consolidando operaciones y acelerando el uso de tecnología avanzada y automatización para hacer más eficiente su cadena logística. Analistas advierten que la automatización, si bien mejora la eficiencia, también refleja que la empresa enfrenta un escenario de ventas más débiles de lo esperado, lo que obliga a redimensionar su estructura. Nike ha comunicado que la finalidad de los despidos es optimizar su estructura operativa, disminuir costos, mejorar márgenes y retornar a una trayectoria de crecimiento rentable. Bajo el liderazgo de su CEO, Elliott Hill, Nike promueve la estrategia denominada “win now”, la cual se centra en la recuperación de ventas, la optimización de inventarios y el fortalecimiento de sus líneas principales de productos. Entre los desafíos que enfrenta la compañía se encuentran: