La visa americana es un documento esencial para la mayoría de los extranjeros que desean ingresar a Estados Unidos, pues a no ser que se cuente con una exención para presentarla, las autoridades la solicitan entre los documentos obligatorios para poder habilitar el traslado al puerto de entrada al país. En ese marco, cumplir con la orden de salida pautada por los oficiales resulta fundamental para garantizar su validez y preservar el estatus legal. En caso de querer extender la estadía, existen vías formales para efectuar la petición, dado que simplemente quedarse e incumplir las fechas estipuladas puede llevar a la anulación inmediata del visado. El Departamento de Estado indica en su sitio web oficial que no salir de Estados Unidos en la fecha debida conlleva en la pérdida del estatus legal que habilita la permanencia en el país. Bajo la Sección 222(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) todo visado que pertenezca a un portador fuera de estatus es anulado automáticamente. Esto significa que pierde toda su validez para realizar nuevas visitas, independientemente de la vigencia que tenga por delante. “No salir de Estados Unidos a tiempo también puede hacer que no seas elegible para visados en el futuro”, advierten las autoridades. Esto dependerá del tiempo que se haya permanecido en el país de forma ilegal. En caso de necesitar permanecer más tiempo en el país, puede solicitarse una prórroga a USCIS de manera formal. Este trámite está permitido sólo si “Recomendamos que solicites la extensión de tu estancia al menos 45 días antes de que expire la estancia autorizada”, indican las autoridades.