En la apertura de mercados de este miércoles, 29 de abril de 2026 en Estados Unidos, de la Libra esterlina mantiene una cotización de 0.74 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 0.12%. En la última semana, la Libra esterlina cayó un -24.24%, pero en el último año acumula un alza de 73.44%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia anual alcista. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana ha sido del 3.96%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.67%. La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. En los últimos dos días, la moneda ha experimentado un ligero aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado. Este crecimiento en la cotización puede ser un indicativo de confianza en la economía británica, aunque es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado. Algunos de ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Las personas que necesiten convertir Libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Lanza Fideicomiso de Turismo de Los Cabos programa de capacitación