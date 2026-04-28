El Congreso de Estados Unidos presentó el proyecto de ley H.R. 7658 para reemplazar todas las tarjetas EBT con banda magnética por tarjetas con chip resistentes a la clonación. La medida fue introducida el 24 de febrero de 2026 por un grupo bipartidista de representantes y afecta a los millones de hogares que reciben beneficios de SNAP en todo el país. El proyecto, referido al Comité de Agricultura de la Cámara, propone un cronograma escalonado de transición. Además del cambio tecnológico, incluye nuevas protecciones digitales y garantías concretas para los beneficiarios del programa. El proyecto reemplazaría las tarjetas EBT actuales —vulnerables al skimming por su banda magnética— por tarjetas con chip equivalentes en seguridad a las tarjetas de crédito y débito del sector privado. El cronograma previsto establece tres plazos clave desde que el reglamento sea final: El gobierno federal cubriría los costos: cada estado recibiría reembolso por gastos de proveedores, tarifas adicionales y envío. La ley propone protecciones concretas para los beneficiarios: notificaciones por cada transacción, acceso al historial de los últimos 12 meses y la posibilidad de reportar fraudes desde una app, portal web o mensaje de texto. Si una tarjeta EBT es dañada, robada o bloqueada por fraude, el estado deberá enviar el reemplazo en un máximo de 3 días hábiles. Además, queda prohibido cobrar cargos si el motivo es mal funcionamiento, fraude externo, vencimiento o cumplimiento de las nuevas regulaciones.