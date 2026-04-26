Más de 33 sucursales de Kroger ya cerraron sus puertas en distintos puntos del país y al menos tres locales adicionales tienen cierre confirmado en lo que va de 2026. La cadena, presente en todo el país bajo nombres como Mariano’s, Harris Teeter, Pick ‘n Save, King Soopers y Fred Meyer, avanza a paso firme con su plan de reducción de presencia en zonas no rentables. Los cierres afectan a comunidades donde Kroger era, en muchos casos, la única opción accesible para hacer las compras del hogar. El plan fue anunciado en junio de 2025, cuando la empresa informó que cerraría alrededor de 60 locales “de bajo rendimiento” a lo largo de 18 meses, con el objetivo de redirigir recursos hacia mercados más sólidos. En paralelo, Kroger aceleró su estrategia de expansión: prevé abrir nuevas tiendas en 2026 a un ritmo un 30% mayor que el año anterior. Los cierres abarcan locales bajo la marca principal Kroger, pero también incluyen sucursales de Fred Meyer, Fry’s Food and Drug, Harris Teeter, Jay C, King Soopers, Mariano’s, Pick ‘n Save y QFC. La empresa no publicó una lista oficial, pero sindicatos y medios locales han ido confirmando las ubicaciones. Entre los cierres más recientes con fecha confirmada se encuentran en Texas: Entre los locales cerrados en 2025 se cuentan ubicaciones en Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia y Wisconsin, confirmadas por el sindicato United Food & Commercial Workers y medios locales de cada estado. Kroger indicó que cada empleado impactado por los cierres tendrá la posibilidad de trasladarse a otro local de la cadena. La empresa no precisó condiciones ni distancias máximas para esas reubicaciones y tampoco respondió consultas sobre el impacto total en puestos de trabajo. Hasta principios de 2025, la cadena contaba con 409.000 empleados entre tiempo completo y parcial. Para los clientes, el cierre de estos locales implica reorganizar sus rutinas de compra, en muchos casos sin una alternativa cercana de precio similar. Quienes quieran verificar si su tienda más cercana está en la lista pueden consultar los reportes actualizados de medios locales o el sitio oficial de Kroger.