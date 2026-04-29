En la sesión de apertura de este miércoles, 29 de abril de 2026,del Peso dominicano cotiza a 58.89 USD en el mercado de divisas en Estados Unidos. Esta cifra refleja una variación de 0% en relación con el día anterior. El Peso dominicano mostró una leve depreciación: en la última semana cayó -0.79% y en el último año acumula -2.14%, indicando una tendencia bajista moderada. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana, con un 4.75%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 11.23%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Peso dominicano muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. En los últimos dos días, la moneda ha logrado un incremento, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor. Este aumento continuo en el valor del Peso dominicano refleja una posible mejora en la economía local o una mayor demanda por la moneda. Sin embargo, es importante monitorear el comportamiento en los próximos días para confirmar si esta tendencia se mantendrá. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Para cambiar Peso dominicano a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union. Lanza Fideicomiso de Turismo de Los Cabos programa de capacitación