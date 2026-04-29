La cotizacióndel Peso colombiano este miércoles 29 de abril en Estados Unidos es de 3,611.18 USD. Dicho importe presenta una variación del -0.3% en comparación con la jornada anterior. En la última semana, el peso colombiano subió 1.28%, mientras que en el último año registró una variación de -10.02%, señalando un repunte reciente pese a un balance anual negativo. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue de 12.68%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 14.15%. Hoy, la cotización del Peso colombiano ha mostrado una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 1, lo que indica que su valor se ha incrementado en comparación con los días anteriores. Esto representa un cambio favorable para la moneda, lo que puede influir en el comercio y la economía local. Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia positiva debe ser monitoreada en los próximos días, ya que las fluctuaciones en el mercado podrían revertir esta mejoría. La estabilidad a largo plazo del Peso dependerá de factores económicos internos y externos. Alsea resiste en ventas, pero cede en utilidades en arranque de 2026 Los individuos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram. Los ciudadanos que necesiten convertir Peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union. Lanza Fideicomiso de Turismo de Los Cabos programa de capacitación para finalizar, compara tasas y comisiones entre bancos y casas de cambio, evita kioscos de aeropuertos, usa cajeros o sucursales de tu banco para mejores tipos, lleva identificación y prioriza tarjetas sin comisión por transacción extranjera.