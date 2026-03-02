El estado de Nueva York mantiene en vigor su ley de Desahucio por Causa Justificada, que introdujo protecciones inéditas para determinados inquilinos, limitando las posibilidades de los propietarios al momento de finalizar un alquiler. La normativa, que entró en vigencia oficialmente en abril de 2024, está destinada a gran parte de los alquileres comunes. Si bien es estatal, su principal impacto se concentra en la ciudad de Nueva York, donde se encuentran la mayoría de los inquilinos alcanzados por la regulación. La legislación establece claramente que los propietarios de las viviendas cubiertas por la ley no pueden terminar su contrato de alquiler libremente, sino que ahora De acuerdo con lo estipulado por la regulación, la ley protege principalmente a las viviendas no reguladas, conocidas como de “precio de mercado”. Las autoridades indican que todos los inquilinos tienen derecho a permanecer en su vivienda a no ser que por voluntad propia decidan marcharse o sean desalojados con el debido proceso judicial. Quienes deseen conocer más sobre esta regulación podrán hacerlo clicando aquí.