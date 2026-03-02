La Corte Suprema fijó audiencia para el 1 de abril en un caso que podría impactar el alcance de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. La discusión surge a partir de la postura de la administración de Donald Trump, que sostiene que no todos los nacidos en el país deberían recibir automáticamente la ciudadanía. En el centro del caso se encuentra la interpretación de la Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que reconoce la ciudadanía a las personas “nacidas o naturalizadas” en el país y sujetas a su jurisdicción. La audiencia ante la Corte Suprema evaluará si existen excepciones, como hijos de personas sin estatus legal o con visas temporales, y cómo impactaría cualquier cambio en: Si la Corte avalara una interpretación más restrictiva, podría abrirse la puerta a revisar la elegibilidad de pasaportes en casos específicos. No obstante, cualquier modificación requeriría lineamientos claros para agencias como el Departamento de Estado y posibles reglamentaciones adicionales.