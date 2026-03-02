Una nueva ley aprobada en Israel cambia las reglas para ciudadanos de Estados Unidos que deciden mudarse a ese país y continuar trabajando de forma independiente. El cambio impacta directamente en las obligaciones vinculadas a la seguridad social, un tema clave para quienes siguen pagando aportes ante la Administración del Seguro Social (SSA) mientras desarrollan actividad económica en el exterior. Hasta ahora, muchos estadounidenses que emigraban a Israel debían continuar cumpliendo con sus contribuciones ante la SSA y, al mismo tiempo, realizar aportes al sistema israelí. Esta situación generaba una doble carga financiera que complicaba especialmente a trabajadores autónomos y profesionales independientes. El Parlamento de Israel, la Knesset, aprobó un plan que exime a determinados nuevos inmigrantes estadounidenses de pagar aportes al sistema de seguridad social israelí durante sus primeros cinco años en el país. La medida beneficia principalmente a ciudadanos de Estados Unidos que realizan su actividad como trabajadores autónomos y que, por normativa estadounidense, deben seguir aportando ante la Administración del Seguro Social (SSA). Con esta exención, ya no deberán pagar simultáneamente al sistema israelí durante ese período inicial. El objetivo es claro reducir la doble imposición previsional y facilitar la mudanza de profesionales estadounidenses a Israel sin que enfrenten una carga contributiva duplicada. Con esta nueva normativa, quienes se trasladen a Israel y continúen abonando a SSA no estarán obligados a realizar aportes al Instituto Nacional de Seguros de Israel (NII) durante cinco años desde su llegada. Esto no elimina la obligación ante la SSA, sino que evita que deban pagar en ambos países al mismo tiempo. La ley funciona como una solución práctica ante la ausencia de un acuerdo bilateral de totalización entre Estados Unidos e Israel que coordine formalmente los sistemas previsionales. Para muchos profesionales independientes, consultores y emprendedores digitales, el cambio representa un alivio financiero significativo y una mayor previsibilidad en sus costos laborales.