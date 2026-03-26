La reconocida aerolínea United Airlines confirmó el lanzamiento de un innovador sistema de asientos que promete cambiar para siempre la forma de viajar en clase económica: filas completas que pueden transformarse en una especie de sofá o cama en el avión. La propuesta, bautizada como “Relax Row”, apunta directamente a quienes buscan mayor comodidad en vuelos largos sin pagar los elevados precios de la clase ejecutiva. Se trata de una alternativa intermedia que ya genera expectativa entre viajeros frecuentes, familias y parejas que realizan trayectos internacionales. El nuevo concepto consiste en una fila de tres asientos de clase turista que, mediante un sistema de apoyapiernas elevables, se convierten en una superficie plana donde los pasajeros pueden recostarse. Esta innovación redefine el estándar de los asientos de avión cómodos, un aspecto cada vez más valorado por los viajeros. A diferencia de los asientos tradicionales, esta configuración permite estirarse completamente durante el vuelo, algo que hasta ahora estaba reservado casi exclusivamente para cabinas premium. El diseño incluye mecanismos que elevan las secciones inferiores hasta formar una base continua tipo cama, ideal para mejorar el descanso en vuelos internacionales largos. Uno de los puntos más destacados del anuncio es que el servicio busca ofrecer una experiencia superior dentro de la clase económica premium, pero sin alcanzar los costos de categorías como business o first class. Quienes reserven estos espacios recibirán beneficios adicionales que elevan el confort del viaje, como colchón adaptable, mantas especiales, almohadas extra y kits diseñados para mejorar la experiencia a bordo. Todo esto convierte a esta opción en una de las más atractivas para quienes buscan viajar cómodo en avión sin pagar más. El producto está especialmente orientado a familias con niños pequeños, aunque también podrá ser utilizado por pasajeros solos o parejas que quieran mayor espacio durante el vuelo. La implementación de estos innovadores asientos que se convierten en cama comenzará en 2027 y se extenderá progresivamente en la flota de aviones de fuselaje ancho, como el Boeing 787 y el Boeing 777. El objetivo de la aerolínea es incorporar esta modalidad en más de 200 aeronaves hacia 2030, con varias filas configuradas como “sofá” por avión. Aunque todavía no se confirmó el precio, se espera que funcione como un adicional dentro del ticket económico, similar a otros servicios premium opcionales.