El Real ID vuelve a quedar en el centro del debate mientras surge una alternativa digital que promete simplificar los viajes domésticos. La adopción ya se está dando en distintos controles de seguridad y suma más usuarios cada semana.

Sin embargo, este nuevo documento no está disponible para todos. Solo quienes cumplan una condición específica podrán usarlo como reemplazo en los aeropuertos que ya lo permiten.

¿Cuál es el nuevo documento que reemplaza al Real ID para vuelos domésticos?

Apple presentó el Digital ID, una identificación que se guarda en Apple Wallet y que puede utilizarse en más de 250 aeropuertos del país. Funciona únicamente en modelos recientes de iPhone y Apple Watch y permite validar identidad sin mostrar el documento físico.

La condición excluyente es tener un pasaporte estadounidense vigente, ya que la credencial digital se crea a partir de esa información. Es la primera vez que datos del pasaporte se usan para generar una identificación válida para vuelos internos.

Estados donde ya se acepta el Digital ID

Arizona

California

Colorado

Georgia

Hawaii

Iowa

Maryland

Montana

New Mexico

Ohio

Puerto Rico

Foto: Apple.

¿Cómo activar el Digital ID y qué requisitos pide Apple?

El proceso combina verificación biométrica y escaneo del pasaporte. Solo se puede iniciar desde un dispositivo configurado para uso en Estados Unidos.

Requisitos indispensables para usar el Digital ID

iPhone 11 o posterior, o Apple Watch Series 6 o posterior.

Última versión de iOS o watchOS.

Face ID/Touch ID y Bluetooth activados.

Cuenta Apple con autenticación en dos pasos.

Pasaporte de EE.UU. vigente.

Pasos para crear el Digital ID

Abrir Apple Wallet y presionar (+). Seleccionar documento emitido por el gobierno. Elegir “Digital ID”. Escanear la página del pasaporte. Tomar selfies y seguir instrucciones de verificación. Escanear el chip del pasaporte con el iPhone.

Apple aclara que esta credencial no debe usarse para viajes internacionales ni cruces fronterizos. Para esos casos, sigue siendo obligatorio llevar un documento físico aceptado.