El pasaporte estadounidense es un documento esencial para quienes desean viajar internacionalmente, pues se trata de una identificación de validez mundial que debe presentarse en el aeropuerto y permite a las autoridades extranjeras conocer información relevante de quién ingresa o sale del país.

En ese sentido, si bien Estados Unidos ofrece dos tipos de pasaporte, la libreta y la tarjeta, el Departamento de Estado señaló a todos los viajeros que tan sólo una de estas alternativas se considerará aceptable para volar al exterior, mientras que si se presenta la otra las autoridades la rechazarán automáticamente.

Rebote automático: Estados Unidos rechazará de inmediato todos estos pasaportes en los aeropuertos

Al momento de realizar vuelos internacionales, el único tipo de pasaporte considerado válido para viajar es la libreta .

Este documento es válido por 10 años y se tramita por 130 dólares.

La tarjeta, por su parte, no dispone de páginas de visa y sólo es prueba de ciudadanía e identidad dentro del territorio estadounidense, por lo que puede presentarse en aeropuertos previo al abordaje de vuelos nacionales como alternativa aceptable bajo los criterios Real ID.

Así luce una tarjeta pasaporte. Foto: Wikipedia

Qué viajes puedo realizar con este pasaporte rechazado en aeropuertos internacionales

Además de habilitar vuelos dentro del país, la tarjeta pasaporte se utiliza para viajar por tierra y mar a Canadá, México, Bermudas y algunos países caribeños.

La credencial tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, es válida por 10 años y se gestiona con los mismos documentos que la libreta, pero por un costo de 30 dólares.

Atención: otros pasaportes que serán rechazados en todos los aeropuertos sin importar la vigencia

Cuando un pasaporte -ya sea libreta o tarjeta- es denunciado por pérdida o robo, las autoridades lo invalidan de manera automática para proteger a su titular de cualquier robo de identidad.

En caso de encontrarlo o recuperarlo luego, si el documento fue reportado será completamente inválido para volar, sin importar su fecha de caducidad o si lo halló su propio portador.