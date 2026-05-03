En ese marco, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) mantiene publicada en su sitio web la lista oficial de credenciales que serán consideradas válidas para la verificación de identidad antes del abordaje, así como el período de vencimiento durante el cual también pueden ser utilizadas para este propósito. En Estados Unidos, las autoridades aeroportuarias exigen a todas las personas que deseen abordar vuelos nacionales la presentación de una licencia de conducir o cualquier otro documento aceptable bajo los estándares establecidos por la ley Real ID, que entró en vigor a nivel federal el 7 de mayo de 2025. La prevención del fraude interno y la aplicación de tecnología contra falsificación son elementos cruciales en este proceso, que también incluye la utilización de pruebas documentales y registros para verificar la identidad del solicitante. El principal motivo detrás de esta decisión es la seguridad. Todos los documentos avalados por la Ley Real ID comparten los mismos estándares al momento de su emisión, independientemente del estado que los otorgue. TSA indica que los documentos que se enumeran a continuación pueden ser presentados con un vencimiento de hasta 2 años. En estos casos, será necesario abonar 45 dólares para hacer uso de TSA ConfirmID, un método de verificación alternativa que comenzó a aplicarse el 1ro de febrero. Quienes no puedan constatar su identidad, no podrán abordar el vuelo.