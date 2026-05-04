Un giro inesperado sacudió al sector aéreo en Estados Unidos: Spirit Airlines suspendió todos sus vuelos y dejó de operar de forma inmediata, generando incertidumbre entre viajeros y trabajadores. La medida no fue temporal ni técnica, sino el resultado de una crisis financiera que terminó por desbordar a una de las aerolíneas low cost más conocidas del país. La decisión impacta de lleno en rutas domésticas e internacionales, especialmente en destinos hacia América Latina y el Caribe, donde la compañía tenía fuerte presencia. El anuncio llegó tras semanas de negociaciones fallidas para salvar la compañía. Sin financiamiento y con una situación económica crítica, la empresa optó por iniciar un cierre ordenado y cancelar todas sus operaciones. Según comunicó la propia firma, todos los vuelos fueron suspendidos de forma inmediata y se pidió a los pasajeros no acudir a los aeropuertos. Entre los factores clave que explican esta caída aparecen: El colapso marca el final de más de tres décadas de operaciones en el mercado estadounidense, donde Spirit se había consolidado como una de las principales opciones de bajo costo. El cierre dejó a miles de personas sin poder viajar y obligó a reorganizar planes de manera urgente. Aerolíneas competidoras comenzaron a ofrecer tarifas especiales para absorber parte de la demanda, aunque la disponibilidad es limitada. Además, se espera que los pasajeros afectados puedan iniciar procesos de reembolso, dependiendo del método de pago utilizado al momento de la compra. En paralelo, el impacto también alcanza a miles de empleados, ya que la empresa contaba con una plantilla cercana a los 17.000 trabajadores.