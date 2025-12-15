La Administración de Seguridad en el Transporte advirtió sobre una nueva modalidad de estafa. Imagen: archivo.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) volvió a encender las alertas entre los viajeros que pasan por aeropuertos de Estados Unidos.

El organismo advirtió sobre los riesgos de usar puertos USB públicos para cargar el teléfono, una práctica común antes de abordar un vuelo, pero que puede transformarse en una amenaza directa para la seguridad digital.

Según las autoridades, estos puntos de carga pueden ser utilizados por ciberdelincuentes para infectar dispositivos con malware, robar datos personales o incluso bloquear completamente el acceso al celular.

Alerta aeropuerto: qué es el “juice jacking” y por qué preocupa a las autoridades

El peligro detrás de los puertos USB públicos se conoce como juice jacking, una técnica mediante la cual los atacantes modifican estaciones de carga para acceder a la información del dispositivo conectado. Basta con enchufar el cable para que el teléfono quede expuesto a la extracción de contraseñas, fotos, contactos o datos bancarios.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ya había advertido sobre esta modalidad en años anteriores y volvió a reforzar el mensaje: no todos los puertos que parecen inofensivos lo son.

La recomendación clave de la TSA para viajeros

Frente a este escenario, la TSA fue contundente:

Evitar estaciones de carga USB públicas

Utilizar cargadores propios conectados a tomas eléctricas

Llevar una batería portátil (power bank)

Además, los especialistas aconsejan usar cables diseñados solo para carga, que impiden la transferencia de datos entre el teléfono y el puerto al que se conecta.

Otro riesgo silencioso en los aeropuertos: el Wi-Fi gratuito

Las advertencias no se limitan a la energía. Las redes Wi-Fi públicas en aeropuertos también representan un punto crítico. Expertos en ciberseguridad señalan que estas conexiones abiertas pueden ser utilizadas para interceptar contraseñas y datos sensibles, especialmente cuando los usuarios acceden a correos, redes sociales o realizan compras online.

Por ese motivo, recomiendan:

Evitar ingresar información bancaria en redes abiertas

Usar VPN para cifrar la conexión

Activar administradores de contraseñas

Cómo proteger tus datos antes de viajar

Las autoridades coinciden en que la prevención es la mejor defensa. Antes de pasar por un aeropuerto, conviene:

Llevar cargadores y cables propios

Usar bloqueadores de datos USB

Mantener el sistema operativo actualizado

Desconfiar de estaciones de carga gratuitas

Un gesto tan cotidiano como cargar el celular puede convertirse en una puerta de entrada para estafas digitales. Por eso, la TSA insiste: mejor quedarse sin batería que sin datos.