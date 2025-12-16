Una potente tormenta eléctrica asociada a un sistema invernal de gran intensidad avanza sobre distintas regiones de Estados Unidos y genera preocupación entre las autoridades meteorológicas. El fenómeno combina actividad eléctrica, nevadas persistentes y vientos muy fuertes, con impacto directo en zonas urbanas y rurales.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtieron que se trata de un evento poco frecuente por su magnitud y extensión. Las condiciones extremas podrían provocar interrupciones en el transporte, cortes de energía y serios riesgos para la población durante las próximas horas.

Expertos advierten de una fuerte tormenta eléctrica y “excesiva” con nevadas y vientos

El evento meteorológico se origina por el choque entre aire cálido y húmedo con una masa de aire ártico muy frío. Esta combinación genera tormentas eléctricas intensas mientras empuja temperaturas bajo cero hacia amplias regiones del país.

Como consecuencia, se esperan nevadas abundantes en cortos períodos de tiempo y ráfagas de viento capaces de reducir drásticamente la visibilidad. En algunas áreas, el fenómeno podría evolucionar rápidamente y dificultar la respuesta de los servicios de emergencia.

Se aproximan fuertes tormentas a ciertas zonas de Estados Unidos. Fuente: Archivo.

¿Cuáles son las ciudades que se verán afectadas por el clima?

Las previsiones indican que el sistema afectará principalmente al noreste y al centro del país. Varias ciudades quedarán expuestas a nevadas intensas, tormentas eléctricas inusuales para el invierno y vientos que podrían alcanzar valores históricos.

Las autoridades alertaron que las condiciones serán especialmente peligrosas en zonas urbanas densamente pobladas, donde el hielo y el viento pueden generar daños en infraestructuras, caída de árboles y complicaciones en el tránsito.

¿Qué pasará con las ráfagas de viento?

Uno de los aspectos más preocupantes del fenómeno es la fuerza del viento. Se esperan ráfagas muy intensas que podrían provocar cortes de electricidad prolongados y afectar servicios esenciales.

Ante este escenario, se recomienda a la población limitar los desplazamientos, asegurar objetos sueltos y mantenerse informada a través de los avisos oficiales. El fenómeno continuará evolucionando y podría intensificarse en las próximas horas.