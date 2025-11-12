Miles de viajeros en Estados Unidos están gastando dinero extra antes de volar, confiando en una protección que podría fallar justo cuando más la necesitan. Las demoras y cancelaciones se multiplican en los aeropuertos, pero muchos siguen pagando por un servicio que no siempre responde.

El cierre del Gobierno federal agravó la crisis: miles de empleados de la TSA y controladores aéreos trabajan sin salario, afectando la operación aérea . En medio del caos, una confusión común deja a los pasajeros sin cobertura y sin reembolso.

¿Qué gasto están haciendo los viajeros y por qué no sirve?

Cada vez más personas compran seguros de viaje sin saber que la mayoría no cubre eventos previsibles. Si el seguro se contrató después del anuncio del cierre del Gobierno el 1° de octubre, las aseguradoras pueden negar los reclamos al considerarlo un hecho conocido .

Solo dos tipos de pólizas garantizan protección real:

Cancel For Any Reason (CFAR): permite cancelar por cualquier motivo y recuperar entre 50% y 75% del costo.

Interruption For Any Reason (IFAR): cubre cubre cancelaciones o interrupciones una vez iniciado el viaje.

Ambas deben contratarse dentro de los 14 a 21 días posteriores al primer pago del viaje y antes de que ocurra el evento que genera la interrupción.

¿Qué tipo de cobertura sí puede ayudarte durante las demoras?

Aunque la mayoría de los seguros de viaje no cubre directamente un cierre del Gobierno, algunas coberturas pueden ofrecer ayuda indirecta si la aerolínea clasifica la demora como un problema del transportista.

Entre las más útiles están:

Travel Delay Coverage : reembolsa comidas, alojamiento y transporte local por demoras prolongadas.

Missed Connection Coverage : cubre gastos si se pierde una conexión o salida por causas operativas.

Employment Layoff Coverage: aplica si el viajero fue despedido antes del cierre y ya tenía seguro contratado.